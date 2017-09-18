Руни приговорили к 100 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде
18 сентября 2017 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни посетил суд в пригороде Манчестера по делу о вождении в нетрезвом виде.
31-летний англичанин был признан виновным и сам признал свою вину. Его лишили прав на 2 года. В качестве наказания ему полагается 100 часов общественных работ, пишет Sports.ru.
Руни 1 сентября был остановлен за рулем машины, в которой он ехал с вечеринки. Машина предположительно принадлежит женщине, с которой он встречался в баре. Беременная жена и трое детей футболиста в этот момент были в отпуске.
Самое значимое
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Сборная Армении в финале встретилась со сборной Гибралтара. В решающей игре армянские ребята победили со счетом 88:70, завоевав чемпионское звание
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Не посыпать голову землей и не рвать волосы: В Таджикистане новый порядок проведения траура Третий раздел включает себя подготовку тела покойного к прощальному обряду (омовение, облачение в саван, выставление тела для прощания и т.п.)
«Азербайджанская прачечная»: Сотрудник CNN получил от Баку взятку в размере $2.6 млн Согласно OCCRP, в 2014 году организация Hilux Services перечислила 1.975 млн евро сотруднику CNN
Доклад: Женщины составляют 18% депутатов парламента Армении Первое место в ЕАЭС заняла Белоруссия с 33% женщин (29 место в мире). В парламенте Белоруссии представлено 55 женщин
В Киеве не хотят видеть армян в числе миротворцев на востоке Украины «В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш», - добавил он