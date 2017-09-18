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Руни приговорили к 100 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде

Руни приговорили к 100 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде
18 сентября 2017 - 14:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни посетил суд в пригороде Манчестера по делу о вождении в нетрезвом виде.

31-летний англичанин был признан виновным и сам признал свою вину. Его лишили прав на 2 года. В качестве наказания ему полагается 100 часов общественных работ, пишет Sports.ru.

Руни 1 сентября был остановлен за рулем машины, в которой он ехал с вечеринки. Машина предположительно принадлежит женщине, с которой он встречался в баре. Беременная жена и трое детей футболиста в этот момент были в отпуске.

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Sports.ru. Руни признан виновным в вождении в нетрезвом виде
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