В Москве могут установить памятник архитектору Каро Алабяну

PanARMENIAN.Net - Памятник арямснкому архитектору Каро Алабяну может появиться в московском районе Сокол. Об этом сообщил председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

«Поступило на мое имя обращение от посольства Армении о том, что они просят разместить в Москве за их счет памятник Алабяну. Хочу напомнить, Алабян – известный архитектор. И было бы, конечно, здорово, если бы ему появился памятник», - отметил Воскресенский, передает агентство «Москва».

Он уточнил, что памятник Алабяну предлагается установить на улице, названной в честь архитектора.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Для того, чтобы окончательно ответить на него, нам надо получить заключение от местных депутатов, от Москомархитектуры и департамента культурного наследия. Мы обращение в любом случае рассмотрим, но хотелось бы, чтобы были положительные заключения, и тогда будет больше оснований принять положительное решение», - добавил Воскресенский.

По его словам, вопрос установки памятника планируется обсудить в середине октября на заседании комиссии по монументальному искусству.

Алабян — советский архитектор, академик, был главным архитектором Москвы, участвовал в разработке генерального плана реконструкции столицы, проектировал жилые дома, культурно-просветительные, правительственные здания. По проекту Алабяна был построен Центральный академический театр Российской армии, была создана станция метро «Краснопресненская».