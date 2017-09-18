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Chrome начнет блокировать автозапуск видео с 2018 года

Chrome начнет блокировать автозапуск видео с 2018 года
18 сентября 2017 - 15:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Разработчики Google сообщили о планах по развитию браузера Chrome в отношении автоматического воспроизведения видео на сайтах.

Начиная с января 2018 года Google собирается покончить с назойливым автозапуском видео и дать пользователям больше контроля над таким контентом, пишет Ferra.ru.

С версии Chrome 64 автовоспроизведение будет разрешено только если контент не включает звук или если пользователь не проявил интерес к нему. В версии Chrome 63 появится новая опция, позволяющая полностью отключить звук для отдельных сайтов.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Chrome начнет блокировать автовоспроизведение видео с 2018 года
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