Мхитарян о матче с «Эвертоном»: Не важно, с каким счетом ты побеждаешь, главное – сама победа

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 5-го тура АПЛ.

«Это была очень трудная игра. Не думали, что она закончится со счетом 4:0, но «Эвертон» предоставил нам много пространства за своей линией обороны. Хотели выиграть эту игру и даже не думали о ничьей. Знали, что соперник будет прессинговать, а это предоставит нам пространство, поэтому ждали своих шансов.

Первый гол МЮ был великолепен, он придал нам больше уверенности и спокойствия. Не важно, с каким счетом ты побеждаешь, главное – сама победа», — сказал Мхитарян, пишет Championat.com со ссылкой на BBC Sport.

В матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» со счетом 4:0. У победителей встречи голами отметились Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль, реализовавший пенальти.Мхитарян забил гол на 83-й минуте после передачи Лукаку.