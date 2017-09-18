Мхитарян о матче с «Эвертоном»: Не важно, с каким счетом ты побеждаешь, главное – сама победа
18 сентября 2017 - 15:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 5-го тура АПЛ.
«Это была очень трудная игра. Не думали, что она закончится со счетом 4:0, но «Эвертон» предоставил нам много пространства за своей линией обороны. Хотели выиграть эту игру и даже не думали о ничьей. Знали, что соперник будет прессинговать, а это предоставит нам пространство, поэтому ждали своих шансов.
Первый гол МЮ был великолепен, он придал нам больше уверенности и спокойствия. Не важно, с каким счетом ты побеждаешь, главное – сама победа», — сказал Мхитарян, пишет Championat.com со ссылкой на BBC Sport.
В матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» со счетом 4:0. У победителей встречи голами отметились Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль, реализовавший пенальти.Мхитарян забил гол на 83-й минуте после передачи Лукаку.
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