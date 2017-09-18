Поставки iPhone 8 и Apple Watch Series 3 первым покупателям стартовали раньше времени
18 сентября 2017 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Первые заказы iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K и Apple Watch Series 3 начали поставляться покупателям на несколько дней опережая заявленную дату поставки — 22 сентября.
Сама Apple не обновила статус заказов с Preparing for Shipment (готовится к доставке), но через сервис экспресс-доставки UPS (United Parcel Service) можно отследить путь некоторых посылок, пишет Ferra.ru со сыслкой на профильный ресурс MacRumors.
Как заметили пользователи форума MacRumors, многие iPhone 8 и 8 Plus идут из Пенсильвании, тогда как некоторые заказы Apple Watch и Apple TV 4K — из Китая.
Официальная дата начала доставки и продаж для iPhone 8, Apple TV 4K и Apple Watch Series 3 — 22 сентября. С 15 сентября новые смартфоны, телеприставку и смарт-часы Apple можно заказать в ряде стран.
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