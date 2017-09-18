Армянина с партией ювелирных изделий стоимостью $28.000 задержали в московском аэропорту

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Домодедовской таможни изъяли у пассажира, прилетевшего в Москву из Ашхабада, партию ювелирных изделий общей стоимостью 1,6 миллиона рублей (около $28.000). Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

36-летний гражданин Армении проследовал через «зеленый» коридор. Однако при досмотре в его ручной клади инспектор обнаружил девять ювелирных изделий — кольца, серьги, кулоны, браслет и цепочки. Мужчина пояснил, что приобрел украшения в подарок супруге, и назвал примерную стоимость изделий — 6 тысяч долларов, но подтверждающие стоимость чеки он предоставить не смог, пишет Lenta.ru.

Экспертиза установила, что украшения выполнены из золота 585 пробы со вставками из бриллиантов. Специалисты оценили их стоимость на большую сумму, чем сообщил пассажир — 1,6 миллиона рублей.

«Чтобы не нарушить законодательство, мужчина должен был задекларировать украшения и проследовать через «красный» коридор. При ввозе товаров для личного пользования, стоимостью более 10 тысяч евро пассажиру необходимо уплатить пошлину. Ее размер составляет 30 процентов от стоимости предмета, превышающей сумму 10 тысяч евро», — отметили в таможне.

За незаконный ввоз украшений гражданину грозит штраф, предусмотренный за нарушение статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).