Моуринью о матче МЮ-«Эвертон»: После гола Мхитаряна игра была окончена

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что мяч армянского хавбека Генриха Мхитаряна предопределил победу в игре с «Эвертоном».

«Манчестер Юнайтед» отпраздновал третью в сезоне победу, обыграв «Эвертон» со счетом 4:0. Мхитарян отправил второй мяч в ворота «Эвертона». Лукаку сделал передачу на край штрафной подключившемуся Генриху Мхитаряну, и тот пробил в противоход голкиперу — 2:0. Это первый гол армянского хавбека в текущем чемпионате.

«В АПЛ сейчас стало модно обороняться в пять защитников. Лучший способ противостоять этому — тоже играть в пять защитников. Когда ты не пытаешься подстроиться под тактическую систему соперника, то рискуешь. Мы сыграли тремя игроками в атаке плюс Мхитарян. Нужно убивать игру, не оставляя шансов сопернику. Был момент, когда я почувствовал, что мы этого еще не сделали, поэтому нужно было ее улучшить усилиями Эрреры. После нашего второго гола игра была окончена», — отметил Моуринью, пишет Sputnik-Армения со ссылкой на BBC Sport.

У победителей встречи голами отметились Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль, реализовавший пенальти.

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