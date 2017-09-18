СМИ: Rammstein завершает карьеру

PanARMENIAN.Net - Легендарная немецкая метал-группа Rammstein завершает карьеру.

Как сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам, следующий альбом группы станет последним. Однако официального заявления Rammstein не делала.

Новый диск выйдет не раньше конца 2017 года, пишет РИА Новости.

Ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net также заявил, что новый альбом может стать последним.

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним релизом коллектива стал альбом Liebe Ist Für Alle Da, который вышел в 2009 году, после чего наступил длительный перерыв в их творчестве. За это время солист группы Тилль Линдеманн успел поработать с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку Skills in Pills.