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СМИ: Rammstein завершает карьеру

СМИ: Rammstein завершает карьеру
18 сентября 2017 - 16:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Легендарная немецкая метал-группа Rammstein завершает карьеру.

Как сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам, следующий альбом группы станет последним. Однако официального заявления Rammstein не делала.

Новый диск выйдет не раньше конца 2017 года, пишет РИА Новости.

Ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net также заявил, что новый альбом может стать последним.

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним релизом коллектива стал альбом Liebe Ist Für Alle Da, который вышел в 2009 году, после чего наступил длительный перерыв в их творчестве. За это время солист группы Тилль Линдеманн успел поработать с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку Skills in Pills.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Rammstein завершает карьеру, сообщили СМИ
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