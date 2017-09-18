В Киеве не хотят видеть армян в числе миротворцев на востоке Украины
18 сентября 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В числе миротворцев в Донбассе на востоке Украины не должны быть представители Армении, России и Казахстана. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Он считает, что в миссии должны быть представители только нейтральных стран и «никоим образом там не должны присутствовать представители России», а также Армении и Казахстана. По мнению замминистра, проблем с недостатком желающих отправить миротворцев на Украину не будет, пишет ТАСС.
«В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш», - добавил он.
Тука заявил также, численность миротворческой миссии в Донбассе должна достигать от 40 до 60 тыс человек.
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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