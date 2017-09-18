В Киеве не хотят видеть армян в числе миротворцев на востоке Украины

PanARMENIAN.Net - В числе миротворцев в Донбассе на востоке Украины не должны быть представители Армении, России и Казахстана. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он считает, что в миссии должны быть представители только нейтральных стран и «никоим образом там не должны присутствовать представители России», а также Армении и Казахстана. По мнению замминистра, проблем с недостатком желающих отправить миротворцев на Украину не будет, пишет ТАСС.

«В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш», - добавил он.

Тука заявил также, численность миротворческой миссии в Донбассе должна достигать от 40 до 60 тыс человек.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.