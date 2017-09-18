Армянский дзюдоист завоевал бронзу на молодежном чемпионате Европы
18 сентября 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - На прошедшем в словенском городе Марибор молодежном чемпионате Европы по дзюдо из четырех армянских дзюдоистов лишь Григору Саакяну (90 кг) удалось завоевать бронзовую медаль.
Старший тренер молодежной сборной Армении Оганес Давтян сказал, что доволен медалью, хотя общий результат мог быть и лучше, пишет пресс-служба НОКА.
«Любая медаль на чемпионате Европы - это уже успех. Григор Саакян при определенных обстоятельствах мог занять еще более высокое место. В четвертьфинале он уступил дошедшему до финала украинцу лишь в дополнительное время. Думаю, что ему вполне по силам было выйти в финал и победить французского дзюдоиста.
Что касается остальных участников, то с ними я тоже связывал ожидания на призовое место. Однако в силу разных причин ребятам не удалось добиться успеха»,- отметил тренер.
С 18 по 22 октября армянская молодежная сборная примет участие в чемпионате мира в столице Хорватии Загребе. Перед этим планируется провести учебно-тренировочный сбор.
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