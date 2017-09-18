Доклад: Женщины составляют 18% депутатов парламента Армении
18 сентября 2017 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Женщины составляют 18% депутатов парламента Армении. Такие данные приводит международная организация Inter-Parliamentary Union (IPU), которая провела исследования представленности женщин в парламентах всех стран мира.
По этому показателю Армения заняла 4 место среди стран ЕАЭС и 110 место в мировом рейтинге, пишет Rusarminfo.
Первое место в ЕАЭС заняла Белоруссия с 33% женщин (29 место в мире). В парламенте Белоруссии представлено 55 женщин.
Второе место за Казахстаном с 21% женщин (57 место по IPU). Далее следует Киргизия, в парламенте которой женщины составляют 19% (19 депутатов). По этому показателю Киргизия занимает 102 место в мире.
Последней в ЕАЭС по этому показателю является Россия с 16% женщин (130 место в мире).
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