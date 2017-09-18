Армянские гимнасты не завоевали медалей на Кубке мира в Париже
18 сентября 2017 - 17:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Члены сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян, Ваагн Давтян и Арутюн Мердинян выступили на этапе розыгрыша Кубка мира в Париже.
Под руководством главного тренера национальной команды Акопа Серопяна наши гимнасты вышли в финал на нескольких снарядах, но не смогли занять призовых мест, передает пресс-служба НОКА.
Артур Давтян занял 6-е место в опорном прыжке (3-й в квалификации), 8-е на кольцах (8-й). Также лидер сборной Армении в квалификации стал 9-м в упражнении махи на коне и 11-м на параллельных брусьях, не сумев пройти в финал. Ваагн Давтян занял 5-е место в квалификации упражнения на кольцах, но в финале опустился на одну строчку вниз.
Арутюн Мердинян допустил ошибку в упражнении махи на коне и занял 21-е место в квалификации. Наши спортсмены не выступили в вольных упражнениях и на перекладине.
Теперь сборная Армении проведет в Париже учебно-тренировочный сбор, а 27 сентября армянская команда из столицы Франции отправится в Монреаль для участия в чемпионате мира (2-8 октября).
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