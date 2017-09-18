«Азербайджанская прачечная»: Сотрудник CNN получил от Баку взятку в размере $2.6 млн

PanARMENIAN.Net - Появились новые факты о связанных с Азербайджаном коррупционных сделках. На этот раз в центре коррупции оказался сотрудник CNN (уже бывший сотрудник). Об этом пишет азербайджанское информационное агентство azdaliq.info.

В докладе под названием «Азербайджанская прачечная» в рамках проекта OCCRP упоминается имя бывшего продюсера CNN Экорта Сагера, получившего взятку со стороны Азербайджана в размере около 2,6 миллиона долларов. Сумма была переведена на счет Сагера в ОАЭ через британскую компанию.

Согласно OCCRP, в 2014 году организация Hilux Services перечислила 1.975 млн евро сотруднику CNN, пишет Asbarez.com.

В докладе отмечается, что Сагер, получив деньги из Азербайджана, опубликовал статьи, пропагандирующие азербайджанские видения по различным вопросам или защищавшие проазербайджанских фигур.

«Одна из статей защищает итальянского парламентария Лука Волонте, который обвиняется в получении денег из Азербайджана, и пересмотре доклада ПАСЕ о нарушениях прав человека в Азербайджане», – говорится в докладе, в котором раскрыты коррупционные сделки в Азербайджане.

4 сентября Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовал на своем веб-сайте расследование под названием «Азербайджанский ландромат». В совместном журналистском расследовании, в котором также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие, говорится о том, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Все это происходило на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане, представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.