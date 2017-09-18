«Реал» повторил державшийся более 50 лет рекорд результативности

PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» повторил рекорд результативности, установленный в 1960-х годах бразильским «Сантосом», за который в то время играл Пеле. Испанский клуб забивает как минимум один гол уже в 73 матчах подряд. «Сантосу» удавалось это сделать в период с ноября 1961 по август 1963 года.

В матче очередного тура чемпионата Испании 17 сентября мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. Голы в составе мадридского клуба забили Борха Майораль и Гарет Бэйл, еще один мяч срезал в свои ворота защитник «Реал Сосьедада», пишет Meduza.

В последний раз мадридскому «Реалу» не удавалось забить хотя бы один гол 26 апреля 2016 года — это был выездной матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», завершившийся вничью 0:0.