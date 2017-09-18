Не посыпать голову землей и не рвать волосы: В Таджикистане новый порядок проведения траура
18 сентября 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центр исламоведения Таджикистана определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.
Положение, где подробно описано как проводить похороны и как соблюдать траур, отпечатано в типографии в Душанбе полумиллионным тиражом.
В брошюре 8 разделов, в первом из них устанавливаются общие положения правил. Второй раздел подробно описывает, что включает в себя понятие «траурной церемонии», пишет «Азия Плюс».
Третий раздел включает себя подготовку тела покойного к прощальному обряду (омовение, облачение в саван, выставление тела для прощания и т.п.). Согласно правилам, во время траура разрешается для утешения плакать, однако запрещаются громкие причитания, посыпать голову землей, рвать волосы, царапать лицо, а также заказывать специальную плакальщицу.
Ночью оставаться в доме умершего человека, за исключением детей и близких родственников, нельзя.
Близкие родственники умершего могут держать траур в течение трех дней. Согласно традициям мужчине в трауре разрешается надевать джома (халат) синего цвета, на голову надеть тюбетейку и подпоясываться кушаком. Также он может обходиться без надевания халата и носить пояс поверх рубашки. Женщинам во время траура разрешается надеть на голову большой синий марлевый платок, широкие платье и штаны синего цвета, и подпоясываться платком.
Во время траура носить одежду черного цвета, согласно народным традициям, запрещается. В дни траура в доме покойного могут ночевать родители, дети, супруги, невеста и зять, их дети, в случае их отсутствия – тети и дяди.
В следующих разделах очень подробно излагаются правила омовения и облачении покойного в саван (кафан), подготовка табута (гроба), проведении похоронного обряда. Согласно Правилам, джаноза (погребальная молитва) совершается официальными имам-хатибами. Использовать микрофоны во время похоронных обрядов не разрешается.
После похорон не рекомендуется много времени сидеть в доме покойного с целью выражения соболезнования.
Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды, в том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины». Другие обряды - «панч», «шаби хафт», «шаби нух», «рузи чил», «душанбеги», «джумаги» и другие являются нововведениями, и их проведение запрещено.
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