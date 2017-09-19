Группа Rammstein опровергла сообщения о завершении карьеры
19 сентября 2017 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкая рок-группа Rammstein опровергла сообщения о том, что собирается завершить карьеру. Об этом участники команды написали на своем официальном сайте.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам, написал о том, что легендарная немецкая метал-группа Rammstein завершает карьеру. По данным источника, следующий альбом группы станет последним.Новый диск выйдет не раньше конца 2017 года.
«Вопреки заявлениям, которые сегодня появились в прессе, у группы Rammstein нет никаких «тайных планов» насчет «прощального альбома» или «последнего турне», — отметили музыканты.
«Группа после успешного фестивального тура работает в данный момент над новыми песнями», — добавили рокеры.
Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним релизом коллектива стал альбом Liebe Ist Für Alle Da, который вышел в 2009 году, после чего наступил длительный перерыв в их творчестве. За это время солист группы Тилль Линдеманн успел поработать с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку Skills in Pills.
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