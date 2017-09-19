Президент Армении отправился с рабочим визитом в США
19 сентября 2017 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 18 сентября с рабочим визитом отправился в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента РА.
В Нью-Йорке президент примет участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с речью.
В ходе визита Саргсян также встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешом.
В Нью-Йорке намечаются также другие двусторонние встречи президента Армении.
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