Президент Армении отправился с рабочим визитом в США

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 18 сентября с рабочим визитом отправился в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента РА.

В Нью-Йорке президент примет участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с речью.

В ходе визита Саргсян также встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешом.

В Нью-Йорке намечаются также другие двусторонние встречи президента Армении.