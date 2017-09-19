Аронян сыграет с Вашье-Лагравом в полуфинале Кубка мира по шахматам
19 сентября 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 сентября состоятся полуфинальные поединки в рамках проходящего в Тбилиси розыгрыша Кубка мира по шахматам.
Лидер армянских шахмат Левон Аронян (2802) белыми сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом (2804).
В другом полуфинале встретятся американец Уэсли Со и китаец Дин Лижэнь, пишет chess.am.
20 сентября состоится вторая классическая партия.
В Кубке мира участвуют 128 шахматистов. На всех стадиях турнира, кроме финала, микроматчи будут состоять из двух партий. В случае ничьей будут сыграны партии с укороченным контролем. В финале будет сыграно четыре партии. Финалисты Кубка мира получат право играть в турнире претендентов на шахматную корону. Кубок мира завершится 27 сентября.
Самое значимое
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Сборная Армении в финале встретилась со сборной Гибралтара. В решающей игре армянские ребята победили со счетом 88:70, завоевав чемпионское звание
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Лапшин: Версия Баку о попытке самоубийства не выдерживает критики, но признаки побоев очевидны Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов 11 сентября заявил, что Лапшин предпринял попытку суицида в бакинской тюрьме до освобождения
Известна дата проведения фестиваля бороды в Армении В рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие и нелепые бороды. Целью фестиваля станет привлечение туристов в Армению
В России окончательно упразднена азербайджанская диаспора Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения Верховного Суда от 15 мая. Решение вступило в законную силу
Ученые разработали вакцину от кариеса Результаты экспериментов с крысами показали, что гибридный белок KF-rPAc, состоящий из двух частей, способствует профилактике и лечению кариеса