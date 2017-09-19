Аронян сыграет с Вашье-Лагравом в полуфинале Кубка мира по шахматам

PanARMENIAN.Net - 19 сентября состоятся полуфинальные поединки в рамках проходящего в Тбилиси розыгрыша Кубка мира по шахматам.

Лидер армянских шахмат Левон Аронян (2802) белыми сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом (2804).

В другом полуфинале встретятся американец Уэсли Со и китаец Дин Лижэнь, пишет chess.am.

20 сентября состоится вторая классическая партия.

В Кубке мира участвуют 128 шахматистов. На всех стадиях турнира, кроме финала, микроматчи будут состоять из двух партий. В случае ничьей будут сыграны партии с укороченным контролем. В финале будет сыграно четыре партии. Финалисты Кубка мира получат право играть в турнире претендентов на шахматную корону. Кубок мира завершится 27 сентября.