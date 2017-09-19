МОТ: В мире около 40 млн человек стали жертвами рабства, 71% - женщины
19 сентября 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным исследования, опубликованного на сайте Международной организации труда (МОТ), на 2016 год около 40 миллионов человек в мире обращены в современное рабство; жертвами принудительного труда являются около 152 миллионов детей по всему миру.
Международная организация труда (МОТ) провела это исследование совместно с Walk Free Foundation и Международной организацией по миграции. Данные исследования были представлены на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По данным исследования, среди 40 миллионов людей, удерживаемых в рабстве, около 25 миллионов подвергаются принудительному труду, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак. Отмечается, что среди людей, находящихся в неволе, большинство женщины и девушки — примерно 29 миллионов или 71% от общего числа. В коммерческой секс-индустрии подавляющее большинство (99%) — женщины, передает РИА Новости.
Исследование свидетельствует, что около 152 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены насильственно работать. В основном труд детей используется в сельскохозяйственной сфере, меньше — в сфере услуг и на производстве. Наибольшее число детей работает на Африканском континенте.
В заявлении МОТ отмечается, что цели устойчивого развития ООН не смогут быть реализованы до тех пор, пока люди не станут активнее бороться с современным рабством и детским трудом.
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