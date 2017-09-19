Мхитарян улучшил показатели: За 5 туров АПЛ набрал 6 очков по системе «гол+пас»
19 сентября 2017 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги.
После пяти стартовых туров нового сезона АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже шесть очков по системе «гол+пас» (1 гол и 5 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах, пишет Championat.com.
Мхитарян перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года.
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