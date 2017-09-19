Глава Минобороны РА: Россия была и остается надежной союзницей Армении

PanARMENIAN.Net - Россия была и остается надежной союзницей Армении. Об этом заявил глава Минобороны РА Виген Саркисян в ходе VI всеармянской конференции Армения-Диаспора по теме «Особенности оборонной политики РА в условиях современных вызовов».

«Мой первый визит на посту министра обороны был в Россию, и вне зависимости от бытующих ныне мнений, РФ была и продолжает оставаться для нас надежным союзником», – сказал он.

Саркисян отметил, что Россия продает Армении оружие на очень выгодных условиях, пишет Panorama.am.

«Россия играет важную роль в деле снабжения наших Вооруженных сил, но это не значит, что у нас нет других связей. Мой второй визит был в Грецию. Я был также в соседних Грузии и Иране, недавно посетил Китай», – заявил министр обороны.

Он сообщил, что в ближайшем будущем планирует посетить также Канаду, где встретится и с представителями армянской общины.

По словам министра, самым большим изменением после апрельской войны 2016 года является то, что передовая качественно переоснащена – по части внедрения инженерного оборудования и оборудований видеонаблюдения. По словам министра, это означает, что служба военнослужащих стала более безопасной.

«Конечно, не передовой по-прежнему ведется стрельба, снайперы активизировались, однако мы отвечаем на это. Для нас приоритетен принцип нанесения ответного троекратного удара», – отметил он.

Саркисян также сообщил, что на сегодняшний день продолжается реализация интенсивной программы по оснащению ВС.

«Вы знаете, что Азербайджан выбрал путь гонки вооружений, однако мы не ведем политику противодействия количества количеству, мы никогда не выбирали подобный путь, и это не столько вопрос ресурсов, сколько вопрос предусмотрительности», – отметил он.

Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 4 сентября посетила в Пекине компанию China Poly Group Corporation – одну из крупнейших компаний Китая, специализирующихся в военной, энергетической и горнодобывающей отраслях, а также в сфере недвижимости и культуры. В России достаточно болезненно восприняли тот факт, что Саркисян во время своего первого официального визита в Китай открыто намекнул на заинтересованность в закупках китайских вооружений. По мнению российских экспертов, на самом деле Армении не столько нужно китайское оружие, сколько устроить небольшой показательный шантаж для России с целью сбить и без того невысокие цены.

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