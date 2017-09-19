Стартовал международный шахматный турнир «Ереван Опен»

PanARMENIAN.Net - 18 сентября в Академии шахмат Армении состоялась церемония открытия II международного турнира «Ереван Опен». Вице-президент Федерации шахмат Армении, директор АША Смбат Лпутян заявил, что подобные соревнования имеют больше значение для развития шахмат в стране.

«В «Ереван Опен» могут сыграть армянские шахматисты, которые не имеют возможности участвовать в турнирах подобного уровня за рубежом. Это для них – отличный опыт. Я также рад, что в Армении проводятся многочисленные международные турниры, благодаря чему сотни людей могут ближе познакомиться с нашей страной.

В этом году это уже пятый международный турнир. До конца года проведем еще два – в Джермуке и Цахкадзоре. Сегодня мы являемся свидетелями настоящего шахматного праздника, который должен стать традиционным. Академия шахмат Армении с удовольствием принимает в своих стенах гостей. Надеемся, что они уедут домой с самыми приятными впечатлениями, а их число с каждым годом будет расти», - сказал Лпутян, передает пресс-служба НОК РА.

В ходе церемонии открытия к присутствующим обратился мэр столицы, президент Федерации шахмат Еревана Тарон Маргарян. Он приветствовал участников турнира, пожелав им интересной борьбы за шахматной доской, а гостям столицы – также приятного времяпровождения.

«Наш город с теплотой принимает вас, и я очень хочу, чтобы помимо шахматной игры вы смогли сполна насладиться красотой Еревана и его достопримечательностями. Объявляю «Ереван Опен» открытым», - сказал мэр.

Главным организатором турнира является Ереванская шахматная федерация. Он будет проходить в швейцарском режиме - 9-ю турами.