В Израиле представили новый легкий беспилотный танк

PanARMENIAN.Net - Новый сухопутный роботизированный комплекс RAMBOW - беспилотный легкий танк - представила израильская компания Meteor Aerospace на выставке и авиашоу беспилотных аппаратов в городе Ришон ле-Ционе близ Тель-Авива. Аппарат приспособлен для широкого спектра операций, включая наземные боевые действия и огневую поддержку, а также сбор разведданных и защиту границ без риска живой силе, сообщила здесь компания-производитель.

«RAMBOW оснащен уникальной системой электрической тяги, объединяющей инновационное энергоснабжение и технологии автономного вождения. RAMBOW и установленные на нем системы управляются дистанционно со станции через широкодиапазонное соединение», - указала Meteor Aerospace, пишет ТАСС.

На роботизированном комплексе могут устанавливаться тяжелый пулемет, либо другие управляемые системы или устройства в зависимости от типа миссии, он весит четыре тонны и способен брать на борт до одной тонны полезной нагрузки. Машина передает оператору видео своего окружения в режиме реального времени при помощи бортовых камер и оптической установки дальнего действия, установленной на телескопической мачте, которая может быть поднята на высоту до 3,5 метров.

Робот размерами длинной 3,7 м и шириной 2,2 м способен автономно передвигаться по предустановленным маршрутам, автоматически обнаруживая и объезжая препятствия. Максимальная скорость шестиколесного аппарата достигает 50 км/ч. Он способен практически бесшумно автономно преодолевать до 50 км на встроенной батарее, после чего еще 160 км он может проехать на энергии, вырабатываемой бортовым дизельным генератором, который способен во время движения заряжать аккумуляторы аппарата.

Армия обороны Израиля уже использует несколько моделей сухопутных роботов при охране границ и для осуществления логистических миссий, включая доставку боеприпасов и провианта боевым частям, для чего на вооружение были приняты специальные роботы-носильщики. RAMBOW, по имеющейся информации, пока не поставляется израильским военным.

Израиль считается одним из мировых лидеров в разработке беспилотных и роботизированных аппаратов. На выставке в Ришон ле-Ционе, которая проводится в этом году уже в пятый раз, в понедельник были также продемонстрированы, среди прочих аппаратов, широко известные БПЛА Super Heron, одномоторный беспилотный вертолет Black Eagle 50, а также сухопутный роботизированный комплекс AMSTAF.