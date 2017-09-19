В Запорожье обнаружили останки армянского солдата Великой Отечественной
19 сентября 2017 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В конце августа 2017 года в ходе поисковых работ в Запорожской области Украины были обнаружены останки армянского солдата-участника Великой Отечественной войны.
«Тер-Погосян Давид Погосович, 1904 года рождения. Он был уроженцем города Ленинакан (ныне Гюмри). Был прописан по адресу 37-ая улица, дом 11. Но был призван Сталинским РВК города из Ереван. Согласно найденным документам, его жена Соня Мамиконовна Восканян была родом из Еревана», — сообщила руководитель поискового отряда из города Керчь Наталья Дзюба, к которой за помощью обратились представители поисковой группы в Запорожской области, передает Rusarminfo.
Она также сообщила, что поисковая группа очень надеется найти родственников армянского солдата.
«Пока будем ждать и надеяться, что найдутся родственники Давида Тер-Погосяна. А если не сможем найти, то администрация Запорожской области сама назначит дату захоронения и проведут его без его родственников», — сообщила Дзюба.
С 23 марта по 5 апреля в Наурском районе Чеченской Республики прошла Межрегиональная вахта памяти «Терек -2016», в рамках которой были проведены поисковые работы и найдены останки 70-ти советских солдат и офицеров, которые принимали участие в боевых действиях 1942 года на территории Наурского, Надтеречного и Шелковского районов. Среди найденных останков оказались также останки 15 военнослужащих-армян, призванных на фронт из Армянской ССР и из других республик Советского Союза.
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Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
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