В Запорожье обнаружили останки армянского солдата Великой Отечественной

PanARMENIAN.Net - В конце августа 2017 года в ходе поисковых работ в Запорожской области Украины были обнаружены останки армянского солдата-участника Великой Отечественной войны.

«Тер-Погосян Давид Погосович, 1904 года рождения. Он был уроженцем города Ленинакан (ныне Гюмри). Был прописан по адресу 37-ая улица, дом 11. Но был призван Сталинским РВК города из Ереван. Согласно найденным документам, его жена Соня Мамиконовна Восканян была родом из Еревана», — сообщила руководитель поискового отряда из города Керчь Наталья Дзюба, к которой за помощью обратились представители поисковой группы в Запорожской области, передает Rusarminfo.

Она также сообщила, что поисковая группа очень надеется найти родственников армянского солдата.

«Пока будем ждать и надеяться, что найдутся родственники Давида Тер-Погосяна. А если не сможем найти, то администрация Запорожской области сама назначит дату захоронения и проведут его без его родственников», — сообщила Дзюба.

С 23 марта по 5 апреля в Наурском районе Чеченской Республики прошла Межрегиональная вахта памяти «Терек -2016», в рамках которой были проведены поисковые работы и найдены останки 70-ти советских солдат и офицеров, которые принимали участие в боевых действиях 1942 года на территории Наурского, Надтеречного и Шелковского районов. Среди найденных останков оказались также останки 15 военнослужащих-армян, призванных на фронт из Армянской ССР и из других республик Советского Союза.