Linkin Park выпустила клип о Честере Бэннингтоне и даст концерт памяти вокалиста (видео)
19 сентября 2017 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа Linkin Park представила клип на песню One More Light с одноименного альбома группы, который вышел в мае 2017 года. Видео смонтировано из концертных и архивных съемок с участием вокалиста Честера Беннингтона, покончившего с собой 20 июля 2017 года.
Также Linkin Park объявили дату концерта в память о Беннингтоне. Он состоится в Лос-Анджелесе 27 октября, пишет Meduza.
Концерт получил название «Linkin Park и друзья восхваляют жизнь в память о Честере Беннингтоне». Кто будет принимать участие в мероприятии, не сообщается. Также неизвестно, продолжит ли группа существование после этого концерта.
Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля. Тело 41-летнего музыканта обнаружили 9 часов утра по местному времени в его личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии. Вокалист был дважды женат, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
Беннингтон присоединился к Linkin Park в 1999 году, c ним группа записала свой первый альбом Hybrid Theory, принесший ей мировую популярность. Беннингтон был одним из соавторов песен группы. В 2005 году он основал группу Dead by Sunrise.
Самое значимое
Это не иллюзия, а реальный и уже реализованный проект фонда «Интеллектуальный ренессанс» (IRF)
Всего намечено 3 концерта 93-летнего исполнителя. Первый концерт состоится 1 октября в городе Перт, 2-й - в Сиднее 4 октября, а 3-й - в Мельбурне 7 октября
Знаменитый артист даст всего один концерт 28 октября 2017 в зале Менора Мивтахим в Тель-Авиве
Документ, который содержит двадцать страниц и датирован 26 апреля 2016 года предназначался для внутреннего использования.
Partner news
Последние новости
Лапшин: Версия Баку о попытке самоубийства не выдерживает критики, но признаки побоев очевидны Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов 11 сентября заявил, что Лапшин предпринял попытку суицида в бакинской тюрьме до освобождения
Известна дата проведения фестиваля бороды в Армении В рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие и нелепые бороды. Целью фестиваля станет привлечение туристов в Армению
В России окончательно упразднена азербайджанская диаспора Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения Верховного Суда от 15 мая. Решение вступило в законную силу
Ученые разработали вакцину от кариеса Результаты экспериментов с крысами показали, что гибридный белок KF-rPAc, состоящий из двух частей, способствует профилактике и лечению кариеса