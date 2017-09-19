Linkin Park выпустила клип о Честере Бэннингтоне и даст концерт памяти вокалиста

PanARMENIAN.Net - Группа Linkin Park представила клип на песню One More Light с одноименного альбома группы, который вышел в мае 2017 года. Видео смонтировано из концертных и архивных съемок с участием вокалиста Честера Беннингтона, покончившего с собой 20 июля 2017 года.

Также Linkin Park объявили дату концерта в память о Беннингтоне. Он состоится в Лос-Анджелесе 27 октября, пишет Meduza.

Концерт получил название «Linkin Park и друзья восхваляют жизнь в память о Честере Беннингтоне». Кто будет принимать участие в мероприятии, не сообщается. Также неизвестно, продолжит ли группа существование после этого концерта.

Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля. Тело 41-летнего музыканта обнаружили 9 часов утра по местному времени в его личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии. Вокалист был дважды женат, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Беннингтон присоединился к Linkin Park в 1999 году, c ним группа записала свой первый альбом Hybrid Theory, принесший ей мировую популярность. Беннингтон был одним из соавторов песен группы. В 2005 году он основал группу Dead by Sunrise.