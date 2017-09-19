Российский эксперт: Передача карабахских территорий Азербайджану чревата возобновлением войны

PanARMENIAN.Net - Армения обсуждает передачу Азербайджану ряда территорий под контролем Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил 18 сентября глава армянского МИД Эдвард Налбандян.

«Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни развязке (конфликта — ред.», — рассказал Налбандян в рамках Шестого всеармянского форума «Армения-Диаспора» в Ереване.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев, полагает, что заявлять о передаче возможных территорий должна сама НКР, а не официальный Ереван. «Пока речь идет только о желании, трудно представить практическую сторону этого вопроса», — отметил он, передает «Газета.Ru».

По мнению эксперта, на данный момент немало территорий тех семи районов, о которых идет речь в Мадридских соглашениях, имеют стратегическое значение для НКР. «Те направления, которые представляют опасность, переданы не будут. За любой передачей территорий следует перенос линии фронта. Если Армения отойдет от линии разграничения, то велика вероятность начала боевых действий со стороны Азербайджана», — рассуждает Евсеев.

Как отметил Зураб Кананчев, сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН, заявление Еревана стоит расценивать как пробный шар: важно то, что Азербайджан сможет предложить взамен.

«Территории, которые возможно будут переданы — это районы вокруг Нагорного Карабаха, статус которых сейчас является зоной безопасности», — объясняет Кананчев.

По мнению эксперта, реакция Азербайджана на заявление Армении может быть любой: от сдержанной до эмоциональной, так как речь о возможной передачи территорий поднималась неоднократно.

«Опасаться стоит того, что «горячие головы» могут принять это решение за результат апрельских военных столкновений. Любой самый плохой мир лучше хорошей войны», — резюмировал Кананчев.

Налбандян также заявил, что в случае возобновления военных действий со стороны Азербайджана, Армения готова признать Карабах. «Если начнется война, и ее невозможно будет остановить сразу же, то Армения признает Нагорно-Карабахскую Республику. Это значит конец переговорам, со всеми последствиями», — сказал министр. При этом он отметил, что признанием решить все вопросы невозможно. Переговоры направлены на то, чтобы решить вопрос мирным путем, они будут длиться столько, сколько это возможно.