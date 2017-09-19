Премьер Армении желает остаться на своей должности в 2018 году

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян хочет остаться в должности премьера в 2018 году. Об этом он заявил на Шестом всеармянском форуме «Армения-Диаспора».

В 2018 году, после истечения второго президентского срока действующего главы государства Сержа Саргсяна, полностью завершится весь процесс преобразования политической системы Армении — переход на парламентскую форму правления. Согласно Основному закону, с 2018 года власть будет сосредоточена в руках законодательного органа и правительства.

Участник форума, ливанский армянин Амбик Мартиросян отметил, что премьер-министр за год пребывания на этом посту сумел внушить доверие, пишет Aysor.am.

«Вы взяли новый революционный курс. Кроме того, считаю, что вы хорошо играете в шахматы, поскольку поставили шах и мат и очистили площадку от некоторых личностей. Сейчас должен задать вопрос, попросив ответить одним словом: желает ли Карен Карапетян остаться на должности премьер-министра?» - спросил он.

Карен Карапетян ответил: «Да».

В июле 2017 года президент Армении Серж Саргсян заявил, чтоне считает существенным, кто станет премьером в 2018 году.