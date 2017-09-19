«ПСЖ» за месяц продал 120.000 футболок с именем Неймара: Выручено €12 млн
19 сентября 2017 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболки с именем нападающего «ПСЖ» Неймара имеют большой спрос среди болельщиков во Франции.
Официальные магазины парижан за август продали 120 тысяч экземпляров, что на 75% больше аналогичных показателей в 2016 году.
Компания Nike, производитель формы «ПСЖ», опасается, что в ближайшие два месяца могут быть выкуплены все изготовленные футболки с именем Неймара, пишет Sports.ru со ссылкой на Goal.com.
Футболки продаются по 100 евро. Таким образом, с их продажи выручены €12 миллионов. Однако вся прибыль всегда идет компаниям, занимающимся изготовлением экипировки. Клубы получают по спонсорскому контракту фиксированную сумму, а также небольшой бонус от продаж футболок.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.
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