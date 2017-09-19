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Армянский пианист Айк Меликян дал концерт в рамках украинского фестиваля «Гогольfest»

Армянский пианист Айк Меликян дал концерт в рамках украинского фестиваля «Гогольfest»
19 сентября 2017 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Выступление известного армянского пианиста Айка Меликяна в рамках фестиваля «Гогольfest» привлекло большое количество поклонников академической музыки. Концерт пианиста прошел 16 сентября в Центре Довженко.

В рамках концертной программы «В ожидании рассвета», Меликян исполнил как свои произведения, так и музыкальные номера из творчества Лубоса Фисера, Максима Коломийца, Тристана Мюрая, Джонатана Харви, Александры Филоненко, Татева Амиряна, Арутюна Деллаляна, Хенрика Горецки, пишет AnalitikaUA.net.

Ежегодный международный фестиваль современного искусства «Гогольfest» — одно из самых масштабных событий в культурной жизни Киева и Украины, охватывает сразу несколько локаций и пять направлений – театр, музыка, кино, литература и визуальное искусство.

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AnalitikaUA.net: Гогольfest. Концерт Айка Меликяна тепло принят украинским слушателем
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