Корейская группа BTS - лидер чартов iTunes в Армении и еще 72 странах

PanARMENIAN.Net - Новый мини-альбом корейской хип-хоп группы BTS Love Yourself: He возглавил чарт iTunes в 73 разных странах. В их числе также и Армения.

Таким образом, группа установила рекорд, который не удался еще ни одному артисту.

Помимо Армении, альбом занял первое место в iTunes Top Album Chart в США, Британии, Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Коста-Рике, Сальвадоре, Никарагуа, Перу, Брунее, Камбодже, Гонконге, Лаосе, Макао, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Азербайджане, Белоруссии, Индии, Индонезии, Израиле, Казахстане, России, Южной Африке, Турции, Бангладеше, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Ливии, Лихтенштейне, Мальдивских Островах, Мьянме, Палестине, Украине, Японии и Маврикии, пишет allkpop.

Кроме того, заглавная песня DNA возглавила в iTunes Top Song Chart в 29 странах.

BTS — корейская хип-хоп группа, сформированная в 2013 году лейблом Big Hit Entertainment. Как в корейском, так и в японском их название означает «пуленепробиваемые».