Ученые разработали вакцину от кариеса

PanARMENIAN.Net - Китайские исследователи из Уханьского университета разработали вакцину, предотвращающую разрушение зубов у людей.

Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Результаты экспериментов с крысами показали, что гибридный белок KF-rPAc, состоящий из двух частей, способствует профилактике и лечению кариеса. KF был выделен из кишечной палочки Escherichia coli, а rPAc — из бактерий Streptococcus mutans, которые живут в полости рта человека и могут вызывать разрушение зубов. Первый компонент усиливает иммунный ответ, который направлен против rPAc, находящегося на поверхности мембраны микроорганизмов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Indiatimes.

В будущем исследователи планируют начать клинические испытания вакцины с участием людей.

Ранее американские и австралийские ученые показали, что причиной возникновения кариеса является не генетическая предрасположенность, а нездоровый образ жизни и неправильный уход за полостью рта.