Ученые разработали вакцину от кариеса
19 сентября 2017 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайские исследователи из Уханьского университета разработали вакцину, предотвращающую разрушение зубов у людей.
Статья опубликована в журнале Scientific Reports.
Результаты экспериментов с крысами показали, что гибридный белок KF-rPAc, состоящий из двух частей, способствует профилактике и лечению кариеса. KF был выделен из кишечной палочки Escherichia coli, а rPAc — из бактерий Streptococcus mutans, которые живут в полости рта человека и могут вызывать разрушение зубов. Первый компонент усиливает иммунный ответ, который направлен против rPAc, находящегося на поверхности мембраны микроорганизмов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Indiatimes.
В будущем исследователи планируют начать клинические испытания вакцины с участием людей.
Ранее американские и австралийские ученые показали, что причиной возникновения кариеса является не генетическая предрасположенность, а нездоровый образ жизни и неправильный уход за полостью рта.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Известна дата проведения фестиваля бороды в Армении В рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие и нелепые бороды. Целью фестиваля станет привлечение туристов в Армению
Корейская группа BTS - лидер чартов iTunes в Армении и еще 72 странах Таким образом, группа установила рекорд, который не удался еще ни одному артисту
Армянский пианист Айк Меликян дал концерт в рамках украинского фестиваля «Гогольfest» В рамках концертной программы «В ожидании рассвета», Меликян исполнил как свои произведения, так и музыкальные номера из творчества Лубоса Фисера
«ПСЖ» за месяц продал 120.000 футболок с именем Неймара: Выручено €12 млн Компания Nike, производитель формы «ПСЖ», опасается, что в ближайшие два месяца могут быть выкуплены все изготовленные футболки с именем Неймара