Известна дата проведения фестиваля бороды в Армении

PanARMENIAN.Net - В Армении планируют провести фестиваль бороды - «Морук Фест» (Beard Fest). Фестиваль, по предварительным данным, запланирован на 8 сентября 2018 года. В беседе с PanARMENIAN.Net директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян заявила, что дата назначена неокончательно и может измениться.

«Мы ожидаем иностранных гостей, и дата может измениться в зависимости от соглашения с ними»,- отметила Манукян.

Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности пока не разглашаются.

По словам Манукян, в рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие, красивые и нелепые бороды. Победители конкурсов удостоятся наград.

Ранее директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян не исключила возможность участия в фестиваля приглашенных бородочей из числа известных людей.