// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Известна дата проведения фестиваля бороды в Армении

Известна дата проведения фестиваля бороды в Армении
19 сентября 2017 - 16:38 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении планируют провести фестиваль бороды - «Морук Фест» (Beard Fest). Фестиваль, по предварительным данным, запланирован на 8 сентября 2018 года. В беседе с PanARMENIAN.Net директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян заявила, что дата назначена неокончательно и может измениться.

«Мы ожидаем иностранных гостей, и дата может измениться в зависимости от соглашения с ними»,- отметила Манукян.

Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности пока не разглашаются.

По словам Манукян, в рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие, красивые и нелепые бороды. Победители конкурсов удостоятся наград.

Ранее директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян не исключила возможность участия в фестиваля приглашенных бородочей из числа известных людей.

 Самое значимое
The Smithsonian: Армения - родина производства пиваThe Smithsonian: Армения - родина производства пива
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
Henley & Partners: Возможности граждан Армении для жизни и работы за границей улучшилисьHenley & Partners: Возможности граждан Армении для жизни и работы за границей улучшились
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Между Арменией и Молдовой может быть введен безвизовый режимМежду Арменией и Молдовой может быть введен безвизовый режим
Как отметил замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, представляя законопроект, в рамках СНГ действует положение о взаимных безвизовых посещениях
Армянский таксист вернул забытый послом Германии телефон и стал его гостемАрмянский таксист вернул забытый послом Германии телефон и стал его гостем
Особым гостем Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Армении Матиаса Кислера 19 июля стал водитель такси Сурен Согоян.
Partner news
 Статьи
Вперед в прошлое

Ереванские заведения, сохранившие «советский дух»

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Лапшин: Версия Баку о попытке самоубийства не выдерживает критики, но признаки побоев очевидны Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов 11 сентября заявил, что Лапшин предпринял попытку суицида в бакинской тюрьме до освобождения
В России окончательно упразднена азербайджанская диаспора Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения Верховного Суда от 15 мая. Решение вступило в законную силу
Ученые разработали вакцину от кариеса Результаты экспериментов с крысами показали, что гибридный белок KF-rPAc, состоящий из двух частей, способствует профилактике и лечению кариеса
Корейская группа BTS - лидер чартов iTunes в Армении и еще 72 странах Таким образом, группа установила рекорд, который не удался еще ни одному артисту