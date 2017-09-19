Известна дата проведения фестиваля бороды в Армении
19 сентября 2017 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении планируют провести фестиваль бороды - «Морук Фест» (Beard Fest). Фестиваль, по предварительным данным, запланирован на 8 сентября 2018 года. В беседе с PanARMENIAN.Net директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян заявила, что дата назначена неокончательно и может измениться.
«Мы ожидаем иностранных гостей, и дата может измениться в зависимости от соглашения с ними»,- отметила Манукян.
Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности пока не разглашаются.
По словам Манукян, в рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие, красивые и нелепые бороды. Победители конкурсов удостоятся наград.
Ранее директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян не исключила возможность участия в фестиваля приглашенных бородочей из числа известных людей.
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