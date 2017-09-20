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7  20.09.17 -

Саргсян: Весной 2018 года мы аннулируем армяно-турецкие протоколы

Саргсян: Весной 2018 года мы аннулируем армяно-турецкие протоколы
 20 сентября 2017 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения готова аннулировать протоколы об установлении дипотношений и развитии двусторонних связей с Турцией. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы никогда признание Геноцида армян не превращали в предварительное условие для урегулирования двусторонних отношений Армении и Турции. Более того, именно благодаря инициированному Арменией процессу в октябре 2009 года подписали Цюрихские протоколы.

Эти документы до сегодняшнего дня не ратифицированы и отложены Анкарой в темные ящики. Правительство Турции выдвигает абсурдные предусловия для их ратификации, которые совершенно не вытекают из буквы и духа протоколов»,- заявил президент, добавив, что руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю.

«В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов»,- подчеркнул Саргсян.

Президент отметил, что Армения планирует в ноябре месяце подписать с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое поможет придать новую энергию реализуемым в Армении институциональным реформам.

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