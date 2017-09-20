В Праге не знают, как чешское «летальное оружие» могло оказаться в Азербайджане
20 сентября 2017 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Чешская Республика в последние годы не выдавала лицензию на продажу «летального оружия» Азербайджану. Об этом заявили в МИД Чехии в ответ на запрос Радио Свободы.
Ряд азербайджанских СМИ, в частности Trend и Azernews, а также российское электронное издание «Военное обозрение» в последние дни сообщили, что в проходящих в эти дни совместных турецко-азербайджанских военных учениях в числе других видов оружия используются также произведенные в Чехии гаубицы «Дана».
Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что информация, касающаяся экспорта оружия, публикации не подлежит. Обычно лицензию на продажу того или иного вида оружия предоставляет департамент по лицензированию Министерства промышленности и торговли Чехии, который принимает во внимание официальные обоснования соответствующих министерств - внутренних дел, обороны и иностранных дел.
Далее МИД Чехии отмечает, что Чешская Республика в последние годы вообще не выдавала лицензию на продажу «летального оружия» Азербайджану. Более того, в 2016-ом и 2017 годах были отклонены заявки на покупку гаубиц Dana M1 и ракетных систем RM 70, о чем по соответствующим каналам были проинформированы партнеры Чехии по Евросоюзу.
МИД Чехии не знает, каким путем оружие чешского производства оказалось в Азербайджане. Министерство продолжит изучение этого вопроса.
МИД Чехии подчеркивает, что военное решение нагорно-карабахского конфликта неприемлемо для Чешской Республики. Чехия поддерживает мирное урегулирование проблемы, которое будет основываться на принципе компромисса и будет соответствовать международному праву. Чешская Республика продолжает поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ и трех ее сопредседателей.
Радио Азатутюн обратилось с соответствующим письмом также в Министерство промышленности и торговли Чехии и в ближайшее время ожидает ответа из этого ведомства.
18 сентября вооруженные силы Азербайджана приступили к масштабным учениям. На видео, где изображена колонна, направляющаяся на учения видны 152 мм самоходные артиллерийские установки Dana и реактивные системы залпового огня RM-70. Обе модели производятся в Чехии.
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