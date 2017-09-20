Мощное землетрясение в Мексике: Около 250 человек погибли
20 сентября 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Мексике в результате мощного землетрясения погибли 248 человек. Об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
«На данный момент сообщается о 248 погибших: 72 в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оахаке», — говорится в заявлении Пуэнте, пишет РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7.1 произошло 19 сентября.
Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.
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Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
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