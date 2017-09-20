У армянского приложения Zangi более 1.5 млн активных пользователей

PanARMENIAN.Net - Армянский мессенджер для iOS и Android Zangi в 2017 году пересек границу 1.5 млн активных пользователей. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил коммерческий директор компании Виген Аванесян.

«Это естественный рост мессенджера»,- подчеркнул он.

По словам Аванесяна, пользователи Zangi из разных стран мира в первую очередь ценят тот факт, что приложение не хранит и не собирает их личные данные на различных серверах. Следующим преимуществом является то, что Zangi требует очень мало интернета, меньше, чем другие мессенджеры, и превосходит самых популярных конкурентов, предоставляя высококачественные звонки даже в условиях низкого интернета.

Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров (например, в Объединенных Арабских Эмиратах).

Телекоммуникационная компания Zangi была основана в 2009 году, с 2015 года вышла на международный рынок.В 2017 году Zangi принял участие в крупнейшей в мире выставке в телекоммуникационной отрасли Mobile World Congress в Барселоне.