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Honest Cooking: У Армении древняя история кулинарного искусства

Honest Cooking: У Армении древняя история кулинарного искусства
20 сентября 2017 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Международный кулинарный журнал Honest Cooking («Честная кухня») посвятил армянской кухне специальный обзор, особо отметив, что Армения имеет древнюю историю кулинарного искусства, а каждый ее регион сохраняет свои собственные традиции приготовления разнообразных блюд на любой вкус.

«Первое, что мы представляем думая об Армении — высокие горы и армянская еда. Толма с виноградными листьями, гата, хариса, хаш, кюфта — все это в богатом меню армянской кухни», — отмечают авторы публикации.

Издание отмечает, что в армянской кухне есть одно отменное блюдо, которое не всем может понравиться, пишет Rusarminfo.

«Когда дело доходит до армянского хаша, честно говоря, это не каждому по вкусу. Однако, гурманы могут быть впечатлены этим особым блюдом, приготовленным из отварных говяжьих ножек, которое подается с чесноком, армянским лавашом и водкой», — пишет издание.

В публикации отмечается также армянская каша хариса из разваренной пшеницы и мяса курицы. Отмечается также еще одно «невегетарианское» блюдо - армянская кюфта.

Среди армянских сладостей журнал выделяет гату, ореховый суджух в виноградном сиропе и анали — сушеные персики с орешками и корицей.

В результате журнал предлагает своим читателям самим съездить в Армению и насладиться блюдами местной кухни.

Ссылки по теме:
Rusarminfo. Армения имеет древнюю историю кулинарного искусства: Honest Cooking
Honest Cooking. Enticing Armenian Cuisine
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