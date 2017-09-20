Apple выпустила финальную версию iOS 11
20 сентября 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Как и ожидалось, компания Apple выпустила сегодня финальную версию мобильной операционной системы iOS 11. Апдейт доступен в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.
Это крупное обновление включает множество вроде бы небольших, но важных новшеств и улучшений. Например, контент в Messages теперь синхронизируется через облако iCloud, то есть на всех устройствах все сообщения будут актуальными. Платежный сервис Apple Pay научился пересылать деньги от пользователя к пользователю через iMessage и с аутентификацей по Touch ID, пишет Ferra.ru.
Голосовой помощник Siri получил функцию автоматического нативного перевода, английские слова и фразы можно переводить на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки. У Siri появились новые голоса — мужской и женский. Много внимания было уделено функции контекстного обучения, с возможностями как у Google Assistant. Переработанный Control Center (Пункт управления) позволяет собрать часто используемые элементы на одной странице, без необходимости пролистывать экраны. Экран блокировки и Центр оповещений были унифицированы, пролистывание вверх или вниз позволяет быстро переключаться между ними.
Также улучшения появились в Фото (Photos), включая эффекты в стиле Boomerang от Instagram. Также улучшен режим «Портрет». В Картах появилась детализированная навигация, включая торговые центры и аэропорты.
Приложение «Дом» поддерживает больше категорий аксессуаров, в том числе динамики AirPlay 2, и новые способы запуска домашних приборов, а AirPlay 2 поддерживает многокомнатный режим аудио, можно управлять динамиками через Пункт управления, приложение «Дом» или Siri.
Кроме того, iOS 11 позволит разработчикам создавать приложения, в которых пользователи смогут видеть виртуальный контент поверх реального пейзажа.
После обновления до iOS 11 некоторые программы могут перестать запускаться. Но есть простой способ проверить, какие из уже установленных приложений несовместимы с новой версие ОС. Лучше сделать это до обновления.
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