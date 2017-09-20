Ереван входит в топ-5 городов СНГ для туризма

PanARMENIAN.Net - Столица Армении входит в топ-5 городов СНГ по популярности у туристов. Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов города СНГ для путешествий осенью 2017 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов.

По данным агентства, туристы посещают Ереван осенью в среднем на 3 дня и тратят на проживание $67 в сутки.

Кроме Еревана, в первую десятку самых популярных у туристов городов СНГ осенью 2017 года входят также Минск, Астана, Баку, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.

Самые недорогие города СНГ у туристов - Бишкек и Кишинев, а самый дорогой город - Астана.