Ереван входит в топ-5 городов СНГ для туризма
20 сентября 2017 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Столица Армении входит в топ-5 городов СНГ по популярности у туристов. Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов города СНГ для путешествий осенью 2017 года.
Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов.
По данным агентства, туристы посещают Ереван осенью в среднем на 3 дня и тратят на проживание $67 в сутки.
Кроме Еревана, в первую десятку самых популярных у туристов городов СНГ осенью 2017 года входят также Минск, Астана, Баку, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.
Самые недорогие города СНГ у туристов - Бишкек и Кишинев, а самый дорогой город - Астана.
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