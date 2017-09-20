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Аронян сыграл вничью с Вашье-Лагравом в полуфинале Кубка мира по шахматам

Аронян сыграл вничью с Вашье-Лагравом в полуфинале Кубка мира по шахматам
20 сентября 2017 - 12:27 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам армянский гроссмейстер Левон Аронян завершил вничью первую партию полуфинального матча с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Вторая партия состоится 20 сентября. У Ароняна будут черные фигуры.

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