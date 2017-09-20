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Налбандян и Мамедъяров могут встретиться 23 сентября на полях Генассамблеи ООН

Налбандян и Мамедъяров могут встретиться 23 сентября на полях Генассамблеи ООН
20 сентября 2017 - 12:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян может встретиться со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым на полях Генассамблеи ООН для урегулирования карабахского вопроса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник.

«Встреча глав МИД Армении и Азербайджана на полях Генассамблеи ООН, возможно, состоится 23 сентября», — сказал источник.

Ранее Налбандян заявил, что Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если начнется война.

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Interfax: Мамедъяров и Налбандян, возможно, встретятся 23 сентября в Нью-Йорке
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