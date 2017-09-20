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Саргсян: Армения готова участвовать в обсуждениях вокруг внедрения миротворцев в Сирию

Саргсян: Армения готова участвовать в обсуждениях вокруг внедрения миротворцев в Сирию
20 сентября 2017 - 13:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения готова участвовать в возможных обсуждениях вокруг формирования миротворческих усилий в Сирии под эгидой и соответствующим мандатом ООН. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам президента, Армения в рамках своих возможностей стремится в какой-то мере смягчить страдания сирийского народа, оказывая гуманитарную помощь.

«Не сомневаюсь, что наша семья Объединённых Наций может обеспечить то новое качество сотрудничества, которое позволит противостоять современным глобальным и региональным вызовам. Именно с этой целью Армения участвует в ряде миротворческих миссий ООН. Более того, мы готовы увеличить своё участие в миссиях в ЮНИФИЛ в Ливане и МИНУСМА в Мали»,- заявил президент.

Саргсян также заявил, что Армения готова аннулировать протоколы об установлении дипотношений и развитии двусторонних связей с Турцией. «Благодаря инициированному Арменией процессу в октябре 2009 года подписали Цюрихские протоколы. Эти документы до сегодняшнего дня не ратифицированы и отложены Анкарой в темные ящики. Правительство Турции выдвигает абсурдные предусловия для их ратификации, которые совершенно не вытекают из буквы и духа протоколов»,- заявил президент.

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