Анонс Windows Mixed Reality намечен на 3 октября

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft планирует провести специальное пресс-мероприятие, посвященное программе смешанной реальности Windows Mixed Reality. Оно назначено на 3 октября. Компания уже начала приглашать журналистов на него.

Смешанная реальность, иногда называемая как гибридная реальность (охватывает дополненную реальность и дополненную виртуальность), является следствием объединения реального и виртуальных миров для созданий новых окружений и визуализаций, где физический и цифровой объекты сосуществуют и взаимодействуют в реальном времени. Существует не только в реальном или виртуальном виде, а как смесь реальной и виртуальной реальности, охватывает дополненную реальность и дополненную виртуальность.

Как ожидается, продажи шлемов Mixed Reality от различных производителей стартуют в октябре примерно в одно время с запуском Windows 10 Fall Creators Update. Среди них — шлем Acer за $299, HP с контроллерами за $450, Dell и Lenovo за $349, пишет Ferra.ru.

Анонс пройдет за пару недель до запуска большого обновления Windows 10 Fall Creators Update. Релиз этого апдейта запланирован на 17 октября.