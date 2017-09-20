Анонс Windows Mixed Reality намечен на 3 октября
20 сентября 2017 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft планирует провести специальное пресс-мероприятие, посвященное программе смешанной реальности Windows Mixed Reality. Оно назначено на 3 октября. Компания уже начала приглашать журналистов на него.
Смешанная реальность, иногда называемая как гибридная реальность (охватывает дополненную реальность и дополненную виртуальность), является следствием объединения реального и виртуальных миров для созданий новых окружений и визуализаций, где физический и цифровой объекты сосуществуют и взаимодействуют в реальном времени. Существует не только в реальном или виртуальном виде, а как смесь реальной и виртуальной реальности, охватывает дополненную реальность и дополненную виртуальность.
Как ожидается, продажи шлемов Mixed Reality от различных производителей стартуют в октябре примерно в одно время с запуском Windows 10 Fall Creators Update. Среди них — шлем Acer за $299, HP с контроллерами за $450, Dell и Lenovo за $349, пишет Ferra.ru.
Анонс пройдет за пару недель до запуска большого обновления Windows 10 Fall Creators Update. Релиз этого апдейта запланирован на 17 октября.
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