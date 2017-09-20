Граффити художника-армянина войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире

PanARMENIAN.Net - Преподаватель кафедры архитектуры Владимирского государственного университета (ВлГУ), член Союза художников России Александр Григорян вместе с художниками из других регионов создал самый большой граффити в мире.

Созданный ими граффити на стенах Выксунского металлургического завода занимает площадь 10 800 квадратных метров. Работа художников была выполнена в Нижегородской области в рамках фестиваля «Арт-овраг» и сейчас претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса, пишет Rusarminfo.

После фестиваля Александр Григорян обратился к администрации Владимира, попросив предоставить фасады зданий для граффити.

На фестивале было представлено 256 граффити из 36 стран.