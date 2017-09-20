Неймар требует у руководства «ПСЖ» продать Кавани

PanARMENIAN.Net - Внутри «Пари Сен-Жермен» разразился скандал. Поссорились два лидера парижан – бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани.

Два нападающих поссорились из-за пенальти. В матче с «Лионом» бразилец намеревался сам выполнить 11-метровый, но Кавани, являющийся штатным пенальтистом «ПСЖ», пробил сам и не реализовал попытку. После матча в раздевалке вспыхнула ссора, которая не перешла в драку лишь благодаря капитану команды Тиаго Силве, пишет Vesti.ru.

Отношения между Кавани и Неймаром не сложились с момента появления бразильца в клубе. Уругваец увидел в новичке конкурента, причем не только на поле. Обострило ситуацию обещание главного тренера Унаи Эмери о бонусе размером в миллион евро для лучшего бомбардира команды. При этом тренер предложил футболистам самим решать, кому пробивать пенальти.

Тем временем, Неймар, купленный у «Барселоны» за 222 миллиона евро, потребовал руководство клуба продать Кавани в зимнее трансферное окно. Поддержать соотечественника могут другие бразильские легионеры «ПСЖ» – Дани Алвес, Лукас, Маркиньос и Тиаго Силва.