Неймар требует у руководства «ПСЖ» продать Кавани
20 сентября 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Внутри «Пари Сен-Жермен» разразился скандал. Поссорились два лидера парижан – бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани.
Два нападающих поссорились из-за пенальти. В матче с «Лионом» бразилец намеревался сам выполнить 11-метровый, но Кавани, являющийся штатным пенальтистом «ПСЖ», пробил сам и не реализовал попытку. После матча в раздевалке вспыхнула ссора, которая не перешла в драку лишь благодаря капитану команды Тиаго Силве, пишет Vesti.ru.
Отношения между Кавани и Неймаром не сложились с момента появления бразильца в клубе. Уругваец увидел в новичке конкурента, причем не только на поле. Обострило ситуацию обещание главного тренера Унаи Эмери о бонусе размером в миллион евро для лучшего бомбардира команды. При этом тренер предложил футболистам самим решать, кому пробивать пенальти.
Тем временем, Неймар, купленный у «Барселоны» за 222 миллиона евро, потребовал руководство клуба продать Кавани в зимнее трансферное окно. Поддержать соотечественника могут другие бразильские легионеры «ПСЖ» – Дани Алвес, Лукас, Маркиньос и Тиаго Силва.
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