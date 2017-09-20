12 каталонских чиновников задержаны в Испании из-за подготовки референдума
20 сентября 2017 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Гражданская гвардия Испании задержала 12 человек, связанных с подготовкой в Каталонии референдума о независимости.
По данным Periodico, были арестованы 16 человек.
Среди задержанных — сотрудники Центра телекоммуникаций и информационных технологий Женералитета (CTTI), управлений по социальным вопросам, экономике и финансам, иностранных дел. Некоторые из них связаны с распространением материалов о референдуме, передает РИА Новости со ссылкой на издание Pais.
Также сообщалось, что гвардейцы задержали заместителя вице-председателя Женералитета Хосепа Марию Хове. В здании правительства и других учреждениях прошли обыски. Гвардейцы искали документацию, связанную с подготовкой референдума. На фоне обысков и арестов глава Каталонии Карлес Пучдемон созвал экстренное заседание исполнительного комитета правительств. У здания департамента экономики в Барселоне собрались около двух тысяч человек, которые протестуют против действий испанских властей.
Ранее Гражданская гвардия также изъяла 45 тысяч именных уведомлений, которые предназначались для отправки членам местных избиркомов в муниципалитеты Каталонии.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября «референдум о независимости» о непризнании испанского правительства. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.
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