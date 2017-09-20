ЕС призывает отменить референдум о независимости Курдистана
20 сентября 2017 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз призывает власти иракского Курдистана не проводить референдум о независимости региона и считает его контрпродуктивным. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
«Европейский Союз напоминает о своей постоянной поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Односторонние действия, такие как предложенный референдум, являются контрпродуктивными, их следует избегать», — заявила Могерини, пишет РИА Новости.
По ее словам, ЕС признает наличие нерешенных вопросов между властями Курдистана и Багдадом и считает, что они должны решаться «путем мирного и конструктивного диалога, который вел бы к взаимно согласованному решению, основанному на выполнении положений иракской конституции».
«ЕС приветствует инициативу ООН о содействии диалогу и предлагает свою поддержку в этом процессе в случае запроса», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.
Представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.
Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая сам Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.
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