Sports.ru составил список главных армян в русском футболе

PanARMENIAN.Net - Российское издание Sports.ru составило список главных армян в русском футболе, в который вошли не только действующие футболисты, но и тренеры, президенты и хозяева клубов. О каждом из них представлена краткая информация.

Из числа действующих игроков в список вошелзащитник «Урала» Вараздат Ароян. Как отмечает издание, центрбек сборной Армении мог оказаться в России еще в 2014-м, но «Ростов» не смог договориться с «Пюником» об условиях трансфера. До РФПЛ Ароян доехал в июле 2017-го транзитом через иранский «Падидех». В третьем матче за «Урал» Вараздат забил – его мяч в ворота «Краснодара» едва не стал победным.

В списке также нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян, который в середине нулевых поиграл за донецкий «Олимпик» и третью команду киевского «Динамо», а затем отправился покорять Россию с небольшими паузами на чемпионаты Словакии и Узбекистана. Корян побывал в «Сочи», «Мордовии» и ростовском СКА, но главных успехов достиг на Дальнем Востоке. С «Лучом-Энергией» он вышел из второго дивизиона в ФНЛ, со «СКА-Хабаровск» – шагнул из ФНЛ в премьер-лигу.

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян также вошел в список. К 30 годам Манучарян успел поиграть за основу «Аякса» и отметился шестью голами в двух матчах чемпионата Таиланда. Последние шесть лет с коротким перерывом Эдгар забивает за «Урал».

В список главных армян российского футбола вошли также тренер «Локомотива» Саркис Оганесян, ныне, старший тренер «Рубина» Иван Данильянц, главный тренер «Арарата» Александр Григорян.

Издание также отметило имена российских армян, которые играют ведущую роль в футбольных клубах России: Арам Габрелянов (активно занимается продвижением «Арарат»-а) Сергей Галицкий (Арутюнян) (владелец «Краснодар»-а), Никита Симонян (вице-президент Российского футбольного союза), Арташес Арутюнянц (президент «Ростов»-а), Артур Григорьянц (глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС), Арам Фундукян (коммерческий директор «Краснодар»-а, директор клубной академии), Александр Мирзоян (председатель Союза ветеранов футбола России, член КДК РФС).