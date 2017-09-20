Sports.ru составил список главных армян в русском футболе
20 сентября 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Российское издание Sports.ru составило список главных армян в русском футболе, в который вошли не только действующие футболисты, но и тренеры, президенты и хозяева клубов. О каждом из них представлена краткая информация.
Из числа действующих игроков в список вошелзащитник «Урала» Вараздат Ароян. Как отмечает издание, центрбек сборной Армении мог оказаться в России еще в 2014-м, но «Ростов» не смог договориться с «Пюником» об условиях трансфера. До РФПЛ Ароян доехал в июле 2017-го транзитом через иранский «Падидех». В третьем матче за «Урал» Вараздат забил – его мяч в ворота «Краснодара» едва не стал победным.
В списке также нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян, который в середине нулевых поиграл за донецкий «Олимпик» и третью команду киевского «Динамо», а затем отправился покорять Россию с небольшими паузами на чемпионаты Словакии и Узбекистана. Корян побывал в «Сочи», «Мордовии» и ростовском СКА, но главных успехов достиг на Дальнем Востоке. С «Лучом-Энергией» он вышел из второго дивизиона в ФНЛ, со «СКА-Хабаровск» – шагнул из ФНЛ в премьер-лигу.
Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян также вошел в список. К 30 годам Манучарян успел поиграть за основу «Аякса» и отметился шестью голами в двух матчах чемпионата Таиланда. Последние шесть лет с коротким перерывом Эдгар забивает за «Урал».
В список главных армян российского футбола вошли также тренер «Локомотива» Саркис Оганесян, ныне, старший тренер «Рубина» Иван Данильянц, главный тренер «Арарата» Александр Григорян.
Издание также отметило имена российских армян, которые играют ведущую роль в футбольных клубах России: Арам Габрелянов (активно занимается продвижением «Арарат»-а) Сергей Галицкий (Арутюнян) (владелец «Краснодар»-а), Никита Симонян (вице-президент Российского футбольного союза), Арташес Арутюнянц (президент «Ростов»-а), Артур Григорьянц (глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС), Арам Фундукян (коммерческий директор «Краснодар»-а, директор клубной академии), Александр Мирзоян (председатель Союза ветеранов футбола России, член КДК РФС).
Самое значимое
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Сборная Армении в финале встретилась со сборной Гибралтара. В решающей игре армянские ребята победили со счетом 88:70, завоевав чемпионское звание
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
ЕС призывает отменить референдум о независимости Курдистана «ЕС приветствует инициативу ООН о содействии диалогу и предлагает свою поддержку в этом процессе в случае запроса», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС
Делегация из Грузии осмотрит в Армении «свои монастырские комплексы Ахтала и Одзун» В рамках рабочего визита Михаил Гиоргадзе вместе с делегацией осмотрит памятники «грузинского культурного наследия, расположенные на территории Армении, в частности, монастырские комплексы Ахтала и Одзун»
Граффити художника-армянина войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире Созданный ими граффити на стенах Выксунского металлургического завода занимает площадь 10 800 квадратных метров
Анонс Windows Mixed Reality намечен на 3 октября Как ожидается, продажи шлемов Mixed Reality от различных производителей стартуют в октябре примерно в одно время с запуском Windows 10 Fall Creators Update