6 иностранных компаний уходят из Азербайджана
20 сентября 2017 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 сентября о ликвидации филиалов и дочерних компаний в Азербайджане заявили 6 иностранных компаний. Bсе они были учреждены в 2013-2016 гг., говорится в сообщении Министерства налогов.
Компания Obermeyer Project Management GmbH (Германия) открыла филиал в Баку в 2013 году. Годом раньше она выиграла тендер на разработку проектно-сметных документов и консультационных услуг по управлению строительных работ нового административного здания Государственного комитета по вопросам имущества. Стоимость договорам составила 2.6 млн манат, пишет contact.az.
Другая германская компания - Heidelberg Cement AG открыла свой филиал в Азербайджане после подписания соглашения с крупнейшим азербайджанским холдингом о партнерстве. Она получила 50% долевого участия в Газахском цементном заводе строительно-производственной корпорации Akkord. После этого соглашения уставный капитал цементного завода был доведен до 800 млн манат. О причинах закрытия филиала пока не сообщается.
Закрываются также ООО Tech Offshore Marine Azerbaijan, ООО Tech Electrics and Automation Azerbaijan, ООО Compass Offices Management Azerbaijan Limited и филиал компании Compass Delelopment Holdings VII Limited.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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