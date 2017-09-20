6 иностранных компаний уходят из Азербайджана

PanARMENIAN.Net - 20 сентября о ликвидации филиалов и дочерних компаний в Азербайджане заявили 6 иностранных компаний. Bсе они были учреждены в 2013-2016 гг., говорится в сообщении Министерства налогов.

Компания Obermeyer Project Management GmbH (Германия) открыла филиал в Баку в 2013 году. Годом раньше она выиграла тендер на разработку проектно-сметных документов и консультационных услуг по управлению строительных работ нового административного здания Государственного комитета по вопросам имущества. Стоимость договорам составила 2.6 млн манат, пишет contact.az.

Другая германская компания - Heidelberg Cement AG открыла свой филиал в Азербайджане после подписания соглашения с крупнейшим азербайджанским холдингом о партнерстве. Она получила 50% долевого участия в Газахском цементном заводе строительно-производственной корпорации Akkord. После этого соглашения уставный капитал цементного завода был доведен до 800 млн манат. О причинах закрытия филиала пока не сообщается.

Закрываются также ООО Tech Offshore Marine Azerbaijan, ООО Tech Electrics and Automation Azerbaijan, ООО Compass Offices Management Azerbaijan Limited и филиал компании Compass Delelopment Holdings VII Limited.