Аронян вновь сыграл вничью: Все решится на тай-брейке
20 сентября 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам вторая партия в полуфинальном противостоянии Левон Аронян - Максим Вашье-Лаграв завершилась вничью.
Победитель в этой паре определится 21 сентября на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени).
Левон Аронян 19 сентября завершил вничью первую партию полуфинального матча с французом Максимом Вашье-Лагравом.
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