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Аронян вновь сыграл вничью: Все решится на тай-брейке

Аронян вновь сыграл вничью: Все решится на тай-брейке
20 сентября 2017 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам вторая партия в полуфинальном противостоянии Левон Аронян - Максим Вашье-Лаграв завершилась вничью.

Победитель в этой паре определится 21 сентября на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени).

Левон Аронян 19 сентября завершил вничью первую партию полуфинального матча с французом Максимом Вашье-Лагравом.

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